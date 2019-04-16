افتتح الأمير الوليد بن طلال أمس (الإثنين) دار سينما في برج المملكة بمدينة الرياض، بالشراكة بين شركة المملكة القابضة ومجموعة ماجد الفطيم الإماراتية.
وتضم دار السينما التي افتتحها الأمير الوليد بن طلال، 8 قاعات عرض بمساحات كبيرة، مع إمكانية طلب الطعام داخل صالة العرض.
وقال الأمير الوليد بن طلال خلال افتتاحه لدار السينما، إن الأمير محمد بن سلمان أخرج المملكة من القرن الثاني عشر وأدخلها إلى القرن العشرين، من خلال الإصلاحات الاجتماعية الكبيرة مثل السماح للنساء بقيادة السيارة، والسماح بدخولهن الملاعب، وافتتاح دور السينما، لتعود السعودية إلى الوضع الطبيعي.
وأضاف أنه سيعمل من خلال شركة “روتانا” على دعم الممثلين والممثلات السعوديين؛ للمشاركة والمساهمة في تقديم صناعة سينمائية، ستكون رافدًا أساسياً في زيادة الدخل القومي للمملكة.