“الحصيني”: اليوم يدخل “نوء الذراعين” الذي يشهد حالة جوية ممطرة تشمل عدة مناطق

كشف الباحث في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن اليوم (الثلاثاء) سيبدأ أول أيام موسم “نوء الذراعين”، الذي يشهد حالة جوية ممطرة.
وأوضح الحصيني، أن الحالة الجوية الممطرة، ستشمل مناطق المدينة المنورة والرياض والشرقية وحائل والقصيم وعسير ونجران، متوقعاً هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات البرد.
وأشار إلى أن “نوء الذراعين” ليس نجماً، إنما هو صفة اتصفت بها الأيام التي تقع بين أيام “نوء الحميمين” وأيام “نوء ثريا القيظ”، مبيناً أن تلك الأيام متشابهة في سماتها المناخية، وسماتها النباتية، ويبلغ مقدارها 26 يوماً.وفق “أخبار 24”.