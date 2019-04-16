التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس (الإثنين)، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال العسكري، والجهود المشتركة المبذولة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة.
فيما حضر من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية.
سمو #ولي_العهد يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون الثنائي خاصة في المجال العسكري، والجهود المشتركة المبذولة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، والمستجدات في المنطقة. pic.twitter.com/1GKoPHTaNc
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) April 15, 2019
وفق “أخبار 24”.