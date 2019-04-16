ماجد عبدالله وسامي الجابر في حفل عيد ميلاد الملكة إليزابيث

أعربت السفارة البريطانية لدى الرياض عن سعادتها بحضور نجمي الكرة السعودية ماجد عبدالله وسامي الجابر؛ حفل عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية.
وقالت السفارة من خلال حسابها على موقع “تويتر”: “سعدنا جداً بحضور أسطورتين من نجوم الكرة السعودية كابتن ماجد عبدالله، وكابتن سامي الجابر، في مناسبة حفل عيد ميلاد جلالة الملكة الـ 93 في السفارة البريطانية في الرياض”.وفق “أخبار 24”.
سعدنا جدا بحضور أسطورتان من نجوم الكرة السعودية كابتن ماجد عبدالله @M_Abdullah_9 وكابتن سامي الجابر @SamiAlJaber في مناسبة حفل عيد ميلاد جلالة الملكة ال 93 في السفارة البريطانية في #الرياض ⚽🇸🇦🇬🇧#SportisGREAT#UKinKSA #QBP2019 pic.twitter.com/T86AsFA4ys
— UKinSaudiArabia 🇬🇧 (@UKinSaudiArabia) April 15, 2019