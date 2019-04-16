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اخبار رياضية > ماجد عبدالله وسامي الجابر في حفل عيد ميلاد الملكة إليزابيث
16/04/2019   8:18 ص

ماجد عبدالله وسامي الجابر في حفل عيد ميلاد الملكة إليزابيث

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أعربت السفارة البريطانية لدى الرياض عن سعادتها بحضور نجمي الكرة السعودية ماجد عبدالله وسامي الجابر؛ حفل عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت السفارة من خلال حسابها على موقع “تويتر”: “سعدنا جداً بحضور أسطورتين من نجوم الكرة السعودية كابتن ماجد عبدالله، وكابتن سامي الجابر، في مناسبة حفل عيد ميلاد جلالة الملكة الـ 93 في السفارة البريطانية في الرياض”.وفق “أخبار 24”.

 

ماجد عبدالله وسامي الجابر في حفل عيد ميلاد الملكة إليزابيث

اخبار رياضية
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