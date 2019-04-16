اشتكى مواطن مسن من تعرّضه لمضاعفات وتورم في يده نتيجة سحب عينة دَم للتحليل في مستوصف حكومي بمدينة جازان، فيما ردت “صحة جازان” بأن الشكوى يتم التعامل معها وفق النظام.
وأوضح المواطن محمد شوك، أنه ذهب لعمل تحليل دَم في المركز الصحي بحي الصفا، فحوله لمركز حي الجبل، حيث سُحبت عينة الـدم منه، إلا أنه عقب ذلك، تورمت يده وانتفخت، ونصحه شخص في المستوصف بأن يضع ثلجاً على يده حتى تبرأ.
وأضاف أنه قدم بلاغا عبر 937 إلى وزارة الصحة مع صور يده المتورمة، وبالفعل فُتح بلاغٌ، وتابعت أسرته الشكوى مطالبين بالتحقيق مع المسؤول عما حدث في مركز حي الجبل، والذين لم يبدوا اهتماما أو يعالجوه، حسب كلامهم.
من جهتها، ردت “صحة جازان” وفقاً لـ”سبق” بأن مثل هذه الشكاوى يتم التعامل معها حسب نظام مزاولة المهن الصحية، بتشكيل لجنة تحقيق أولي من المختصين للتحقق والتحقيق في الشكوى واتخاذ اللازم وفق النظام.