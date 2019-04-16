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أخبار محلية > “التحالف”: الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية.. وانعقاد “النواب اليمني” عزلة لهم
16/04/2019   8:17 ص

“التحالف”: الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية.. وانعقاد “النواب اليمني” عزلة لهم

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كشف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أمس (الإثنين)، أن الحوثيين يخزنون طائرات مسيرة قرب أحياء مأهولة في صنعاء، ويستخدمون المدنيين دروعاً بشرية.

وأوضح أن التحالف يواجه تهديد القوارب المفخخة للملاحة في البحر الأحمر، كما قام بتحييد خطر الصواريخ الباليستية، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 3364 خرقاً منذ اتفاق ستوكهولم، بعد أن انقلبت عليه.

وعرض العقيد المالكي صوراً لاستخدام الحوثيين، المدنيين كدروع بشرية، ولتصنيع الأسلحة وسط المناطق المأهولة؛ حيث دُمرت الورش ومنصات إطلاق طائرات بدون طيار.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن التحالف يسهل دخول السلع الحيوية عبر الموانئ اليمنية بسرعة ودون أي استثناء، مرحباً بانعقاد مجلس النواب اليمني في مدينة سيئون، وهو ما يمثل عزلة للميليشيات الحوثية.

كما نفذ التحالف عدداً من العمليات منها:

– مهاجمة واستهداف عربة نقل صواريخ زلزال تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

– مهاجمة واستهداف مركز اتصالات صعدة.

– مهاجمة واستهداف معسكر تدريب مقاتلين محافظة صعدة مديرية سحار.

– مهاجمة واستهداف عناصر مقاتلة محافظة صعدة مديرية الطاهر.

“التحالف”: الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية.. وانعقاد “النواب اليمني” عزلة لهم

أخبار محلية
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