الشلهوب: أتمنى إهدار ضربات الجزاء دائما

أعرب محمد الشلهوب، قائد نادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على حساب الأهلي.
وتأهل نادي الهلال، إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعد الفوز على الأهلي (3-2) بضربات الجزاء، في أعقاب انتهاء لقاءي الذهاب والعودة بالتعادل الإيجابي (1-1).
وقال الشلهوب في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إذا في كل مباراة، أضيع بلنتي ويفوز الهلال.. أجل ودي أضيع دائمًا”.حسب “أخبار 24”.
وقدم قائد الهلال، تهنئته إلى جماهير الهلال، بعد التأهل إلى نهائي كأس زايد، مؤكدًا على أن الفرحة الأكبر بالنسبة للجميع، هو العودة باللقب من الإمارات”.