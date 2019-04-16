نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الشلهوب: أتمنى إهدار ضربات الجزاء دائما
16/04/2019   2:17 ص

الشلهوب: أتمنى إهدار ضربات الجزاء دائما

+ = -
703

أعرب محمد الشلهوب، قائد نادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على حساب الأهلي.

وتأهل نادي الهلال، إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعد الفوز على الأهلي (3-2) بضربات الجزاء، في أعقاب انتهاء لقاءي الذهاب والعودة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وقال الشلهوب في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إذا في كل مباراة، أضيع بلنتي ويفوز الهلال.. أجل ودي أضيع دائمًا”.حسب “أخبار 24”.

وقدم قائد الهلال، تهنئته إلى جماهير الهلال، بعد التأهل إلى نهائي كأس زايد، مؤكدًا على أن الفرحة الأكبر بالنسبة للجميع، هو العودة باللقب من الإمارات”.

الشلهوب: أتمنى إهدار ضربات الجزاء دائما

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885038315.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.