عمران خان: ولي العهد يذكرني بالملك فيصل.. والباكستانيون دائماً يرددون كلمته الشهيرة بحقهم

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الإثنين، عن حبه وتقديره والشعب الباكستاني لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن الأمير محمد بن سلمان يذكّره بالملك فيصل رحمه الله.
وقال عمران خان إن الشعب الباكستاني كان يحب الملك فيصل كثيراً، مشيراً إلى أن ولي العهد أعاد هذا الحب بعمق في قلوب الشعب الباكستاني، لما يتحلى به من بعد نظر وسياسة راسخة، مؤكداً أن الباكستانيين يرددون دائماً كلمة ولي العهد الشهيرة: “أنا سفير باكستان في المملكة”.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الباكستاني لإمام المسجد الحرام الشيخ عبدالله بن عواد الجهني والوفد المرافق له في مكتبه بإسلام آباد.
واستكمالاً لحديثه عن ولي العهد السعودي، لفت عمران خان إلى أنه لمس في شخصيته القائد الشاب المحب لدينه ووطنه وشعبه، مشيداً بأمر ولي العهد بالإفراج عن السجناء الباكستانيين خلال زيارته الأخيرة لباكستان، والإعلان عن عددٍ من المشاريع التنموية.وفق “أخبار 24”.
وأشار رئيس وزراء باكستان إلى علاقات بلاده مع المملكة، مؤكداً أنها علاقات متينة وعريقة تستمد قوتها من القواسم الدينية والتاريخية المشتركة والاحترام المتبادل.
استقبل دولة #رئيس_وزراء_باكستان / #عمران_خان في مكتبه بـ #إسلام_آباد #إمام_الحرم_المكيفضيلة الشيخ الدكتور/ #عبدالله_بن_عواد_الجهني والوفد المرافق. pic.twitter.com/s08QUCpc5Z
— السفارة في باكستان – سعودی سفارت خانہ (@KSAembassyPK) April 15, 2019