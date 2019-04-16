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أخبار محلية > بعد ضبط زعفران مغشوش بها.. “التجارة” تشهّر بمنشأة تجارية في الدمام
16/04/2019   2:13 ص

بعد ضبط زعفران مغشوش بها.. “التجارة” تشهّر بمنشأة تجارية في الدمام

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شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة السلع والمنتجات الاستهلاكية بمدينة الدمام، لحيازته وعرضه كميات من منتج الزعفران المغشوش غير المطابق للمواصفات والمقاييس.

وفرضت المحكمة الجزائية بالدمام، غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، بخلاف نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته الخاصة.

وكان مراقبو الوزارة، ضبطوا 88 عبوة زعفران 5 غرام مغشوش داخل المنشأة، حيث أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، واحتواءها على عدد من الألوان الصناعية الغذائية، وبناء عليه تمت مصادرة الكميات لإتلافها وإحالة القضية إلى الجهات القضائية.وفق “أخبار 24”.

بعد ضبط زعفران مغشوش بها.. “التجارة” تشهّر بمنشأة تجارية في الدمام

أخبار محلية
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