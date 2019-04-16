الوليد بن طلال يهنئ جماهير الهلال بالفوز على الأهلي.. ويعد اللاعبين بمكافأة حال الفوز بكأس زايد

هنأ الأمير الوليد بن طلال نادي الهلال وجماهيره بالفوز على نادي الأهلي أمس (الإثنين)، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة العربية “كأس زايد”، والتأهل للمباراة النهائية.
وعبّر الأمير الوليد عن أمله بحظ أوفر لجماهير النادي الأهلي.
ووعد الأمير لاعبي الهلال والجهاز الفني والإداري بمكافأة في حال الفوز بكأس البطولة.
وكان فريق الهلال فاز على الأهلي بضربات الترجيح 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب الجوهرة بجدة، ليلتقي بالنجم الساحلي التونسي في النهائي على كأس البطولة العربية (كأس زايد للأبطال).حسب “أخبار 24”.
ابارك للجماهير الهلالية الفوز والتأهل لنهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال
وحظ أوفر لجماهير النادي @ALAHLI_FC
وأعد اللاعبين والجهاز الفني والإداري بمكافأة في حال الفوز بكأس البطولة.#الهلال @Alhilal_FC
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 15, 2019