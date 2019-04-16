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اخبار رياضية > بركلات الترجيح.. الهلال يهزم الأهلي ويلاقي النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد
16/04/2019   2:12 ص

بركلات الترجيح.. الهلال يهزم الأهلي ويلاقي النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد

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فاز فريق الهلال على فريق الأهلي بضربات الترجيح 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة العربية “كأس زايد”، ليلتقي بالنجم الساحلي التونسي في النهائي على كأس البطولة.

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة للأهلي حتى أحرز له محترفه باولو دياز الهدف الأول في الدقيقة 18، بعدها نشط الهلال لمحاولة التعويض، ولم تفلح هجماته في تحقيق التعادل، بل عاد الأهلي للهجوم وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل.

وشهد الشوط الثاني استمرارا للسيطرة الأهلاوية، وتألقا لحارس الهلال عبدالله المعيوف والدفاع في الذود عن مرماهم، ووسط تبادل اللعب بين الفريقين، أضاع سعيد المولد فرصة محققة بعد أن ارتدت تسديدة عمر السومة من حارس الهلال، واحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.وفق “أخبار 24”.

وسجل للهلال كل من محمد البريك وبافيتمبي غوميز ونواف العابد، وأضاع كارلوس إدواردو ومحمد الشلهوب، فيما سجل للأهلي كل من عمر السومة، ونيكولاي ستانسيو وأضاع باولو دياز وحسين المقهوي ومهند عسيري.

بركلات الترجيح.. الهلال يهزم الأهلي ويلاقي النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد

اخبار رياضية
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