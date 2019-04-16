أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة “الأولوية لهم” لتيسير المراجعات اليومية وتخفيف المشقة عن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وذوي الإعاقة، والمرأة الحامل والمرضعة، في الجهات الحكومية وقطاع الخدمات.
وتسعى الوزارة من خلال المبادرة، ضمن شعار “بناء وتمكين”، إلى تعزيز صورة المملكة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم، وتحسين نمط الحياة المعيشية لهم، وتسهيل التحديات التي تواجههم.
وأكدت أن تحقيق الأهداف المنشودة للمبادرة يتم بتوحيد الجهود مع القطاعات المعنية بتنفيذها، ما سينعكس على جودة الخدمات المقدمة لتلك الفئات، ومساعدتهم على تجاوز ما يلاقونه من صعاب.
حرصاً من الوزارة على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، مبادرة #الأولوية_لهمتسهم في تسهيل الوصول و الحصول على الخدمات بكل راحة ويسر. pic.twitter.com/0CYCEkl9DM
— وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) April 15, 2019