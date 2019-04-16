تقدم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، جموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم الإثنين بجامع برزان بحائل، في صلاة الميت على عبدالعزيز بن مضحي الطريفي أحد منسوبي الدوريات الأمنية.
وكان الطريفي استشهد بعد تعرضه للدهس إثر اقتحام سيارة مسرعة لنقطة التفتيش التي يعمل بها على طريق حائل جبة فجر السبت الماضي.
وعقب الصلاة تلقى أمير منطقة حائل التعازي من جموع المصلين في شهيد الواجب، فيما نقل الأمير تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد الطريفي، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر ذوو الشهيد، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة ولأمير منطقة حائل على مواساتهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها.
وفق “أخبار 24”.