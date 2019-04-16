“الغذاء والدواء”: انخفاض بقايا المبيدات في الأغذية بنسبة 59% خلال العام الماضي

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن انخفاض نسبة العينات المتجاوزة للحد المسموح به من بقايا المبيدات في الأغذية بنسبة 59% خلال عام 2018.
وأوضحت الهيئة أن النسبة انخفضت في الخضار والفواكه الطازجة المحلية والمستوردة، وأن منسوبيها زاروا 80 منشأة، وأسواقا تجارية ومستودعات ومصانع تمور، لفحص عينات منها بالتعاون مع وزارتي “الشؤون البلدية والقروية” و”البيئة والمياه والزراعة”.
وتهدف “الغذاء والدواء” إلى خفض النسبة لأكثر من ذلك، ضمن “البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية”.
يذكر أن الهيئة أطلقت العام الماضي حملة توعوية عن بقايا المبيدات في الأغذية، وآلية التخلّص منها، إضافة إلى الكشف عن نتائج البرنامج الوطني الأول لرصد بقايا المبيدات في الأغذية الذي نفذته، وشرح طرق التقليل من خطر التعرّض لبقايا المبيدات.وفق “أخبار 24”