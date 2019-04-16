افتتح أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، اليوم الإثنين، معرض “سكني إكسبو جدة 2019″، والذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بحضور الوزير ماجد الحقيل، والمشرف على الصندوق خالد العمودي، من 15 حتى 24 أبريل الجاري.
وعقب تفقد أمير مكة المكرمة للمعرض، قام بتسليم وحدات من “الإسكان التنموي”، لعدد من المستفيدين، ضمن مبادرة وزارة الإسكان، لمستفيدي الضمان ومن في حكمهم، لتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم.
كما اطلع على ما يتيحه المعرض من الحلول والمنتجات التمويلية التي تلائم رغبات وإمكانات شرائح المستفيدين كافة، كالمتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص، والعديد ممن لم يكن باستطاعتهم سابقاً الحصول على التمويل العقاري.
ويهدف المعرض، الذي يقام في أرض الفعاليات المقابلة لـ “ردسي مول” بجدة، إلى المساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية عام 2020، و70% بحلول عام 2030.وفق “أخبار 24”.
ويتيح لمستفيدي قوائم انتظار وزارة الإسكان والصندوق العقاري، تيسير تملكهم للمسكن الأول، إضافة إلى تسهيل القروض العقارية للمستفيدين وذلك بجمع المطورين، والعقاريين، والمقاولين، والجهات الحكومية، والمؤسسات التمويلية، وحلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد.
يُذكر أن معرض “سكني إكسبو جدة 2019” حقق نجاحا في نسختيه السابقتين بالرياض والظهران، وبلغت طلبات التمويل العقاري بهما أكثر من 20 ألف طلب.