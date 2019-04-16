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أخبار الخرج > مجلس صلح بحضور أعيان إماراتيين في وادي نساح
16/04/2019   2:05 ص

مجلس صلح بحضور أعيان إماراتيين في وادي نساح

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تم بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح في وادي نساح بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي الخالدي والأستاذ ابو بكر احمد الشحي والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والأستاذ خليفة سالم الكتبي والأستاذ خليفة عبدالله الكتبي والاستاذ عِوَض بن علي ال رشيد الشهراني والأستاذ حمود راشد اليماحي والاستاذ سالم بن محمد الخاصوني الكتبي والشيخ محمد بن سعود الراجح العنقري وأعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الأطراف لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .

وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي ان ثقافة الصلح حاضرة في بلادنا ولله الحمد منذ تأسيسها على يد جلالة الملك الموسس عبدالعزيز رحمه الله الى هذا العهد المجيد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والذي يعاونه ويعاضده ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله ، ولا شك ان توجيهات اصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض وسمو نائبه له الدور الفعّال في مجالس الصلح التطوعي ، كما نشكر أطراف القضية والشيوخ الحاضرين والأعيان الكرام من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة .

مجلس صلح بحضور أعيان إماراتيين في وادي نساح

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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