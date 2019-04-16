“العمل” تغرم منشأة 40 ألف ريال لتشغيلها سعوديات مع وافدين في مكانٍ واحد

غرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، منشأة تقديم وجبات سريعة بمكة المكرمة، أكثر من 40 ألف ريال، وألزمتها بإزالة عدة مخالفات تتعلق بتنظيم عمل المرأة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل مكة المكرمة تلقت بلاغا حول قيام منشأة تقديم أغذية بتشغيل موظفات سعوديات بجوار وافدين آخرين.
وأبان أبا الخيل أن فرق التفتيش وقفت ميدانياً على الموقع، وضبطت عدة مخالفات تتعلق بعدم وجود أقسام منفصلة لعمل النساء، وعدم توفير مكان مخصص ومهيأ للراحة والصلاة للموظفات.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن دليل التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، يلزم المنشأة بتوفير أقسام منفصلة لعمل النساء، وتوفير مكان مخصص ومهيأ للراحة والصلاة للموظفات، إضافة إلى شروط أخرى تضمن توفير بيئة آمنة لعمل المرأة.