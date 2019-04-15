حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ممارسات خاطئة قد تؤدي لتكاثر البكتيريا في الطعام ما يؤثر على مأمونيته وسلامته.
وأوصت الهيئة بمناسبة يوم الغذاء لخليجي بعدة إرشادات لضمان سلامة الغذاء، وحفاظا على الطعام المطهي من منطقة الخطر.
وبينت الهيئة في منشوراتها التوعوية أن منطقة الخطر هي درجة الحرارة التي تترواح بين (4) إلى (60) درجة مئوية، ويمكن للبتكتريا خلالها التكاثر بسرعة والتأثير سلبيا على الطعام.حسب “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه عند تسخين الطعام يجيب أن يكون التسخين لدرجة حرارة لا تقل عن 74 درجة مئوية، ويحفظ الغذاء المطهي بدرجة حرارة أكثر من 60 درجة باستخدام الأواني التي تحافظ على الطعام ساخنا.
ولفتت إلى أنه عند تبريد الطعام، فإن درجة الحرارة المناسبة لتخزين الطعام في الثلاجة 4 درجات مئوية أو أقل، وكذلك تخزن الطعام في حاوية ثلج درجة حرارتها 4 درجات أو أقل.