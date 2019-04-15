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أخبار محلية > بعد شكوى والده من الإهمال الطبي.. 3 لجان تحقق في واقعة استئصال الغدتين التناسليتين لطفل بالطائف
15/04/2019   5:06 م

بعد شكوى والده من الإهمال الطبي.. 3 لجان تحقق في واقعة استئصال الغدتين التناسليتين لطفل بالطائف

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كشفت مصادر مطلعة، أن 3 لجان تحقق في واقعة الإهمال الطبي بمستشفى الملك فيصل بالطائف، والتي تسببت في استئصال الغدتين التناسليتين لأحد الأطفال.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”عكاظ” أن هيئة الرقابة والتحقيق شكلت لجنة لمتابعة قضية الطفل نهار الحارثي وباشرت التحقيقات مع أشخاص استقبلوا الطفل بالطوارئ، فيما تزال اللجنة التي شكلتها الشؤون الصحية تواصل تحقيقاتها في القضية، فضلا عن لجنة ثالثة تضم المسؤولين في المستشفى؛ والتي من المقرر أن تعلن الملابسات كافة اليوم.

واتهم والد الطفل الفريق الطبي بالمستشفى والمسؤولين بالتسبب في حدوث عاهة مستديمة لطفله، وطالب بالتحقيق والعودة للكاميرات لإثبات رفض التعامل مع الحالة.

بعد شكوى والده من الإهمال الطبي.. 3 لجان تحقق في واقعة استئصال الغدتين التناسليتين لطفل بالطائف

أخبار محلية
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