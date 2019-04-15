أعلنت وزارة التعليم فتح باب التسجيل في رياض الأطفال عبر “نظام نور”، ودعت وزارة التعليم أولياء الأمور الراغبين تسجيل أطفالهم، الدخول على نظام نور الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر.
وأوضحت الوزارة ضوابط وآليات تسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441هـ؛ وذلك تيسيرًا لقبولهم وانتظامهم في الروضات.
ونصت الضوابط على أن يبدأ قبول الأطفال في هذه المرحلة يوم الأحد القادم 16/ 8/ 1440هـ الموافق 21/ 4/ 2019م، وتكون الأولوية في الروضات الحكومية للسعوديين، ولغير السعوديين ممن كانت أمه سعودية، على أن تتولى إدارات التعليم في المناطق عمليات الإشراف والمتابعة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي، وذلك حسب تواريخ ميلادهم وفق المستويات الآتية:
المستوى الأول من كان تاريخ ميلاده من 4/ 1/ 1437هـ الموافق 17/ 10/ 2015م إلى 3/ 1/ 1438هـ الموافق 4/ 10/ 2016م، ويقتصر القبول فيه على الروضات الأهلية والعالمية.
المستوى الثاني من كان تاريخ ميلاده من 4/ 1/ 1436هـ الموافق 28/ 10/ 2014م إلى 3/ 1/ 1437هـ الموافق 16/ 10/ 2015هـ.
المستوى الثالث من كان تاريخ ميلاده من 4/ 1/ 1435هـ الموافق 7/ 11/ 2013م إلى 3/ 1/ 1436هـ الموافق 27/ 10/ 2014م.
يذكر أن هذا التنظيم يأتي من أجل التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441هـ والذي يبدأ بتاريخ 2/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م.
وفق “أخبار 24”.