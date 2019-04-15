استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم الإثنين، عدداً من الأمراء، ومفتي عام المملكة، وكوكبة من العلماء، وجمعاً من المواطنين، قدموا للسلام عليه.
حضر الاستقبال كل من الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن سعد، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز.
وحضر الاستقبال أيضا كل من مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، والأمير متعب بن عبدالله، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان.
كما حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وفق “أخبار 24”.