استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم الإثنين، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ووزير الخارجية إبراهيم العساف، ورئيس الديوان الملكي خالد العيسى.
كما حضره من الجانب الأمريكي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من المسؤولين.