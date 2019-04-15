نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “أوبر” تطلق رسمياً خاصية “تفضيل الراكبات” للسائقات السعوديات
15/04/2019   1:47 م

“أوبر” تطلق رسمياً خاصية “تفضيل الراكبات” للسائقات السعوديات

+ = -
872

أعلنت شركة “أوبر” اليوم (الأحد) إطلاق “خاصية تفضيل الراكبات” رسمياً، للسائقات السعوديات في المملكة، لتمكينهنّ من تفضيل الراكبات الإناث على التطبيق، بعدما كانت قد أطلقتها تجريبياً العام الماضي.

يأتي إطلاق الميزة الجديدة في إطار حملة “مساركِ” من “أوبر”، التي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة النساء ضمن القوى العاملة من خلال تمكينهن من الوصول إلى وسائل تنقل بأسعار معقولة، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة ومرنة.

وأوضحت الشركة أنه تم تصميم ميزة تفضيل الراكبات لتلبية الاهتمام المتزايد من النساء السعوديات، ومراعاة للتقاليد والعادات المحلية في المملكة، حيث أظهرت الأبحات التي أجرتها أوبر أن 74% من النساء اللواتي من المحتمل أن يصبحن سائقات أبدين اهتماماً بنقل الراكبات الإناث فقط.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الميزة الجديدة ساهمت -منذ إطلاقها تجريبيًا للإناث العام الماضي- في ربط الشريكات السائقات بالراكبات في مختلف أنحاء المملكة بكبسة زر واحدة.

“أوبر” تطلق رسمياً خاصية “تفضيل الراكبات” للسائقات السعوديات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885038251.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.