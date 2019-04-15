تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في وافد بمحافظة جدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم القبض على المدعو عمران حيدر غلام حسين “باكستاني الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر ومن مادة الميثامفيتامين المؤثر عقلياً.
وقالت إن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.