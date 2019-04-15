أنقذت ممرضة من منسوبي صحة المدينة سيدة وابنتها، تعرضتا لحادث مروري خطير على طريق مكة – المدينة المنورة.
وكانت الممرضة في طريقها إلى جدة لعلاج ابنتها، لكنها صادفت الحادث فتوقفت وقدمت الخدمات الإسعافية للأم والطفلة وأوقفت النزيف الذي تعرضتا له، قبل وصول فرق الهلال الأحمر للموقع.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تساهم ممرضات سعوديات في إنقاذ حياة مواطنين ومقيمين خارج أوقات عملهم الرسمي، حيث أنقذت ممرضتان شاباً سعودياً تعرض لحادث في حائل قبل شهرين، كما شهدت حائل ومناطق أخرى حالات مماثلة.
وفق “أخبار 24”.