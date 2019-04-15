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أخبار محلية > نزع الولاية من أب رفض عودة ابنته لطليقها بعد عامين من الانفصال
15/04/2019   8:28 ص

نزع الولاية من أب رفض عودة ابنته لطليقها بعد عامين من الانفصال

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ذكرت مصادر أن محكمة الأحوال الشخصية بجدة، أصدرت حكماً بنزع ولاية زواج مواطنة مطلقة من أبيها ونقلها للمحكمة الشرعية؛ لتمكينها من العودة إلى طليقها مرة أخرى.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن نزع الولاية من والد المواطنة؛ سببه قيامه بعضلها ورفض تزويجها من طليقها الذي تقدم مجدداً للزواج منها بعد عامين من طلاقهما.

وبّينت أن المواطنة رفعت دعوى ضد والدها تتهمه فيها بعضلها ومنعه تزويجها، مشيرةً إلى أنها رغبت في العودة لزوجها؛ بسبب أطفالها الستة ولم شمل الأسرة.

ولفتت إلى أن المحكمة اطلعت على صك الطلاق واستمعت لاثنين من الشهود اللذين أثبتا صحة ما ذهبت إليه المواطنة، قبل أن تحكم بإثبات عضل الأب لابنته، وقررت نقل ولاية تزويجها للحاكم الشرعي.

نزع الولاية من أب رفض عودة ابنته لطليقها بعد عامين من الانفصال

أخبار محلية
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