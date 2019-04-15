بالفيديو.. مواطن من ذوي الإعاقة: وزير سابق وعدني بوظيفة ثم قال لي: “انت وراي وراي بكل مكان؟

روى مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، واقعة حدثت له مع أحد وزراء الخدمة المدنية السابقين، بعدما وعده بتعيينه في وظيفة، ثم تراجع عما وعده به.
وقال المواطن طارق حدادي، خلال استضافته في برنامج “تم” على القناة “السعودية”، إن أحد وزراء الخدمة المدنية السابقين وعده بالتوظيف عندما كان طالباً في الجامعة، وقال له: “أبشر بالوظيفة، خلص جامعتك، ووظيفتك علي”.
وأضاف حدادي أنه ذهب إلى الوزير عندما تخرج في الجامعة، ليجد موقف الوزير قد تغير، وتفاجأ بقوله له: “إنت وراي وراي في كل مكان؟!”، مشيراً إلى أنه رد على الوزير بأحقيته في الوظيفة بعد حصوله على البكالوريوس، غير أن الوزير قال له: “إذا كان يوجد نظام شديد اللهجة، فستكونون أول من يُطبق عليهم”.وفق “أخبار 24”.
فيديو | طارق حدادي: تم وعدي من وزير الخدمة المدنية السابق وقال وظيفتك علي، وبعد التخرج أتيت إليه وقال لي ” أنت وراي وراي في كل مكان”؟.#تم_وتمكين_ذوي_الاعاقةpic.twitter.com/HMbVdf6bHl
— برنامج تم (@TammTalkShow) April 14, 2019