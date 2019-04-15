نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن من ذوي الإعاقة: وزير سابق وعدني بوظيفة ثم قال لي: “انت وراي وراي بكل مكان؟
15/04/2019   8:28 ص

بالفيديو.. مواطن من ذوي الإعاقة: وزير سابق وعدني بوظيفة ثم قال لي: “انت وراي وراي بكل مكان؟

+ = -
1028

روى مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، واقعة حدثت له مع أحد وزراء الخدمة المدنية السابقين، بعدما وعده بتعيينه في وظيفة، ثم تراجع عما وعده به.

وقال المواطن طارق حدادي، خلال استضافته في برنامج “تم” على القناة “السعودية”، إن أحد وزراء الخدمة المدنية السابقين وعده بالتوظيف عندما كان طالباً في الجامعة، وقال له: “أبشر بالوظيفة، خلص جامعتك، ووظيفتك علي”.

وأضاف حدادي أنه ذهب إلى الوزير عندما تخرج في الجامعة، ليجد موقف الوزير قد تغير، وتفاجأ بقوله له: “إنت وراي وراي في كل مكان؟!”، مشيراً إلى أنه رد على الوزير بأحقيته في الوظيفة بعد حصوله على البكالوريوس، غير أن الوزير قال له: “إذا كان يوجد نظام شديد اللهجة، فستكونون أول من يُطبق عليهم”.وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. مواطن من ذوي الإعاقة: وزير سابق وعدني بوظيفة ثم قال لي: “انت وراي وراي بكل مكان؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885038188.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.