بالفيديو.. مصمم معماري يطرح فكرة بناء منزل اقتصادي من الرمل دون حديد أو إسمنت

اقترح مصمم معماري سعودي تنفيذ فكرة أمريكية تتعلق ببناء مساكن اقتصادية، لا يستخدم فيها الحديد أو الأسمنت في المملكة، وتبنى بواسطة الرمل.
وأوضح المصمم المعماري سعد العتيبي في لقاء ببرنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، أن الفكرة تقوم على بناء منازل اقتصادية باستخدام أكياس الرمل، حيث يتم تعبئة الرمل داخل أكياس مخصصة لذلك ووضعها بشكل دائري.
وبّين العتيبي أن الفكرة بدأت من معماري أمريكي قبل أن يتم اعتماد هذا النوع من البناء في الستينيات، وأصبحت منتشرة في أمريكا وبعض دول العالم والبلدان العربية، مشيراً إلى أن هذا النوع من البناء قليل التكلفة ويعيبه فقط مساحة المباني الصغيرة فيه.وفق “أخبار 24”.
#اتجاهات
سعد العتيبي.. مصمم معماري سعودي، يطرح فكرة مثير لمساكن اقتصادية بدون حديد أو أسمنت.. شاهد الفيديو pic.twitter.com/f6IeMt7Jnj
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 14, 2019