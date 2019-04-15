نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. حقيقة وصول أعداد المدخنين في المملكة إلى 6 ملايين بينهم 600 ألف سيدة
15/04/2019   8:26 ص

بالفيديو.. حقيقة وصول أعداد المدخنين في المملكة إلى 6 ملايين بينهم 600 ألف سيدة

+ = -
794

كشف نائب رئيس جمعية نقاء الدكتور محمد بن جابر اليماني، حقيقة وصول أعداد المدخنين في المملكة إلى 6 ملايين مدخن، مشيراً إلى أنها تلك الإحصائيات لا تمثل الحقيقة.

وقال اليماني في لقاء ببرنامج “معالي المواطن”، على قناة “mbc”، إن الأرقام المتداولة عن التدخين في المملكة عبارة عن تقديرات بُنيت على دراسات مسحية صغيرة وحدث تضخيم أو توقع بناء عليها، مشيراً إلى أن بعض الدراسات التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية هي الأقرب للصحة.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الأرقام المتداولة عن أعداد المدخنين وأنها وصلت إلى 6 ملايين مدخن بينهم 600 ألف من النساء والفتيات، وانتشار التدخين في المدارس، لا تمثل الحقيقة.

 

بالفيديو.. حقيقة وصول أعداد المدخنين في المملكة إلى 6 ملايين بينهم 600 ألف سيدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885038180.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.