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أخبار محلية > مساعد صحي ينقذ حياة شاب أصـيب في حـادث مروري أثناء عودته من عمله بنجران
15/04/2019   8:25 ص

مساعد صحي ينقذ حياة شاب أصـيب في حـادث مروري أثناء عودته من عمله بنجران

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نجح مساعد صحي يعمل في مستشفى يدمة العام بمنطقة نجران، خلال عودته إلى عمله، في إنقاذ شاب سعودي أصـيب بعد تعرضه لـحادث مروري.

وصادف المساعد الصحي صالح مرزوق وقوع الحـادث الذي تعرض له الشاب الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، فقدم له الإسعافات الأولية، وأنقذ حياته، بعدما أصـيب بكدمات متفرقة في جسده.

ونقل مرزوق، وفقاً لـ “سبق”، المصـاب بسيارة حتى دخلا إلى منطقة يوجد فيها شبكة جوال، ثم اتصل بزملائه في مستشفى يدمة؛ لاستقبال حالة المصـاب.

وقدم قسم الطوارئ في المستشفى الإسعافات اللازمة للمصـاب، وقام بتحويله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الملك خالد بنجران، حيث كان المساعد الصحي مرزوق ضمن الطاقم الطبي الذي أوصل المصـاب إلى هناك.

مساعد صحي ينقذ حياة شاب أصـيب في حـادث مروري أثناء عودته من عمله بنجران

أخبار محلية
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