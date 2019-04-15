أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان المهندس سيف السويلم، أنه يحق لأي مواطن طلب مهندس متخصص من منصة البناء المستدام؛ لفحص الوحدات السكنية في السوق العقاري حال إقباله على شرائها.
وقال السويلم في مداخلة لبرنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، إن الفحص يجرى على 7 مراحل بدايةً من الأساسات والدور الأرضي وحتى التسليم النهائي للمنزل ليتم إصدار شهادة في النهاية بجودة المنزل.
وأضاف أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات، ومنها منصة البناء المستدام التي جرى إطلاقها قبل أشهر من أجل المساهمة في رفع جودة البناء السكني. وفق “أخبار 24”.
ولفت متحدث الإسكان إلى أن منصة البناء المستدام يتوفر بها خدمة فحص الوحدات السكنية تحت الإنشاء وسابقة البناء لضمان مدى جودتها ورفع جودة كفاءة الطاقة بها.
المهندس سيف السويلم، المتحدث باسم وزارة الإسكان:
أطلقنا عبر منصة البناء المستدام خدمة فحص الوحدات السكنية تحت الإنشاء وسابقة البناء، لضمان مدى جودتها، ومن حق أي مواطن طلب مهندس متخصص للفحص اليوم.#اتجاهاتpic.twitter.com/Dge7y1pGoX
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 14, 2019