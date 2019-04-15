بالصور.. أمير الرياض يفتتح فندق الفيرمونت في البوابة الاقتصادية

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم فندق الفيرمونت بالبوابة الاقتصادية بالرياض ، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وكبار المسؤولين .
وأعرب رئيس مجلس إدارة البوابة الاقتصادية سلامة بن ملهي بن سعيدان بهذه المناسبة عن شكره وامتنانه لسمو أمير الرياض على اهتمامه ودعمه للمشروعات الاقتصادية والسياحية بالمنطقة امتداداً للرعاية الكريمة للقطاع الخاص في المملكة من القيادة الرشيدة – حفظهم الله – .
وبين بن سعيدان أن الفندق يقدم خدماته في نطاق بيئة عمل جاذبة عبر البوابة الاقتصادية وموقع مميز واقع على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق المطار، مشيراً إلى احتضان البوابة إلى العديد من الشركات العالمية ومزاولة أكثر من 8 آلاف موظف أعمالهم يومياً، موضحاً أن قيمة الاستثمار التي بلغت حوالي 2 مليار ريال باستكمال منظومة الخدمات في البوابة الاقتاصادية .
وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عقب الحفل : أهنئ منطقة الرياض بوجود مثل هذا الفندق وفي حاجة مثل ذلك وأكثر هناك إقبال على قطاع الفنادق وتعطي مؤشر كبير على مكانة مدينة الرياض على المستوى العالمي .وفق “أخبار 24”.
وأضاف سموه ” ننشد في الرياض تهيئة الفرص لكي تكون هذه المعطيات أذرع للمدينة ومتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وهذا ما يحثنا عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مقدما سموه شكره للقائمين على البوابة الاقتصادية وعلى ماقدموه من خدمة لهذا الوطن .
وتابع سموه قائلاً ” التجمع للشركات ينم عن خبرة اقتصادية وتواجدهم وتقديم الخدمات لهم يساعدهم على تقديم المزيد في عملهم ” .