حالة الطقس المتوقعة غداً الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.
كما توقعت الأرصاد في تقريرها استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران والأجزاء الجنوبية للرياض والأجزاء الجنوبية للشرقية.
وأشارت إلى احتمالية تكوّن السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ومرتفعات عسير.
وذكرت أن أعلى درجة حرارة يُتوقع تسجيلها غداً (39)، بمكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة (10) درجات، بمحافظة طريف بالحدود الشمالية.وفق “أخبار 24”.