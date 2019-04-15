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أخبار محلية > ما الإجراءات المتبعة إذا توفي مستأجر منتج تمويل المركبات؟ “البنوك السعودية” يرد
15/04/2019   8:20 ص

ما الإجراءات المتبعة إذا توفي مستأجر منتج تمويل المركبات؟ “البنوك السعودية” يرد

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أوضح حساب “البنوك السعودية” الإجراءات المتبعة في حالة وفاة مستأجر منتج التمويل التأجيري للمركبات، وما على ورثة المتوفى القيام به.

وبيّن أنه في حال وفاة المستأجر، يحق للورثة الشرعيين اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

– أن يتم شراء المركبة من قِبَلهم، وتُطبّق عليهم إجراءات السداد المبكر.

– اتفاق الورثة فيما بينهم على التنازل عن العقد لمستأجر آخر؛ شريطة موافقة المؤجر على الشروط والأحكام، ومدى انطباق شروط التمويل على المستأجر الجديد.وفق “أخبار 24”.

– إعادة المركبة لمالكها المؤجر دون احتساب غرامة فسخ العقد؛ شريطة عدم وجود أي دفعات مستحقة على المستأجر، وأن تكون المركبة بحالة جيدة.

ما الإجراءات المتبعة إذا توفي مستأجر منتج تمويل المركبات؟ “البنوك السعودية” يرد

أخبار محلية
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