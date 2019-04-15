“الدفاع” تعلن عن توافر وظائف أكاديمية بكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

أعلنت وزارة الدفاع عن توافر عددٍ من الوظائف الأكاديمية بكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بمحافظة الطائف، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات الأربعاء القادم الموافق 12 شعبان.
وأوضحت أن الوظائف المطلوبة هي معيدون في تخصصات (قرآن كريم، رياضيات، كيمياء، اقتصاد).
ويُشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية حاصلا على درجة البكالوريوس في التخصص المحدد من جامعة سعودية أو جامعة أجنبية معترف بها وألا يقل تقديره عن جيد جداً، وأن يجتاز الإجراءات النظامية المحددة في لائحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات العسكرية.حسب “أخبار 24”.
ودعت وزارة الدفاع من لديه الرغبة للتقديم وتتوافر فيه الشروط المناسبة، للتقدم بسيرته الذاتية ومؤهلاته على العنوان التالي :كلية الملك عبدالله للدفاع – الجوي – الطائف – العرفاء طريق الرياض صندوق بريد (2965) الرمز البريدي (21944)، وإرسال نسخة على البريد الإلكتروني (Kaamc@rsadf.gov.sa) .