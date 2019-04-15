مواطنة حوّلت 100 ألف ريال لمقيم بالخطأ فأرسل لها بطاقة الصراف الخاصة به لسحب المبلغ

ضـرب مقيم فلسطيني أروع الأمثلة في الأمانة عندما أعاد مبلغ 100 ألف ريال لمواطنة حوّلته لحسابه عن طريق الخطأ، رغم وجوده خارج المملكة.
وكانت المواطنة أجرت عملية تحويل مبلغ 100 ألف ريال لسداد مديونية عليها، إلا أنها انتبهت أنها حوّلت المبلغ لحساب آخر، فتواصلت مع عددٍ من الجهات المعنية لمدة يومين دون جدوى، مشيرة إلى أنها توصلت إلى بيانات صاحب الحساب وعلمت أنه مقيم فلسطيني يُدعى محمد الحوت.
وقالت المواطنة إنها حاولت التواصل معه لكن رقمه كان مغلقاً، فتواصلت معه عبر “واتسآب” وأبلغته بكل التفاصيل، فأخبرها أنه متواجد حالياً في مصر لحضور إحدى الدورات، لكنه وعدها بإعادة المبلغ لها بشكل فوري.وفق “أخبار 24”.
وأكدت، وفقاً لـ”سبق”، أن المقيم لم يكن على علم بالمبلغ قبل أن تبلغه، لأن شريحة جواله السعودية لم تكن معه بمصر، فاقترح عليها أن يرسل لها بطاقة الصراف الخاصة به مع أحد الأشخاص القادمين من مصر إلى المملكة، وبالفعل أرسلها لها وسحبت المبلغ.
من جانبه، قال المقيم الفلسطيني إنه من مواليد المملكة ويعمل بها، وتفاجأ برسالة من المواطنة عبر “واتسآب”، مشيراً إلى أنه لم يستطِع تحويل المبلغ لها لعدم وجود شريحته السعودية معه، فأعاد لها بطاقة الصراف عن طريق أحد الأشخاص، وتمكنت من سحب المبلغ.