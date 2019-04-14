شاهد.. مطاردة مثيرة وإنزال جوي ينتهيان بالقبض على مجموعة إرهابية في فرضية ضمن “وطن 89”

نفذت القوات الأمنية المشاركة في التمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي فرضية القبض على مجموعة إرهابية، وذلك خلال الحفل الختامي للتمرين الذين أقيم اليوم الأحد.
ووثق مقطع فيديو تنفيذ فرضية لمطاردة رجال الأمن للإرهابيين وإطلاق النار بشكل تحذيري باتجاههم لإجبارهم على الاستسلام، ومن ثم القبض عليهم وإيداعهم في مركبات الأمن.
كما أظهر مقطع آخر تنفيذ فرضية القبض على مجموعة إرهابية متحصنة داخل مبنى، واستخدمت في التمرين مروحية نفذت عملية إنزال لرجال الاقتحام السريع فوق المبنى الذي كان محاصراً لمنع هروب الإرهابيين.وفق “أخبار 24”.
وانطلق التمرين في 26 مارس الماضي بمشاركة 13 قطاعاً أمنياً، بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها الأمنية في مواجهة الإرهاب والأزمات والمواقف الطارئة بكفاءة عالية.
فرضية القبض على مجموعة ارهابية داخل مبنى ..
الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي #وطن_89#وزارة_الداخلية#امن_الدولة#التمرين_الأمني_وطن_89#قناة_24pic.twitter.com/N5w8tbwmkJ
— قناة 24 مباشر (@live24_tv) April 14, 2019
فرضية القبض على مجموعة ارهابية .. الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي #وطن_89#وزارة_الداخلية#امن_الدولة#التمرين_الأمني_وطن_89#قناة_24pic.twitter.com/h2fhS0h7mW
— قناة 24 مباشر (@live24_tv) April 14, 2019