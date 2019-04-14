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أخبار محلية > شاهد.. مطاردة مثيرة وإنزال جوي ينتهيان بالقبض على مجموعة إرهابية في فرضية ضمن “وطن 89”
14/04/2019   7:56 م

شاهد.. مطاردة مثيرة وإنزال جوي ينتهيان بالقبض على مجموعة إرهابية في فرضية ضمن “وطن 89”

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نفذت القوات الأمنية المشاركة في التمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي فرضية القبض على مجموعة إرهابية، وذلك خلال الحفل الختامي للتمرين الذين أقيم اليوم الأحد.

ووثق مقطع فيديو تنفيذ فرضية لمطاردة رجال الأمن للإرهابيين وإطلاق النار بشكل تحذيري باتجاههم لإجبارهم على الاستسلام، ومن ثم القبض عليهم وإيداعهم في مركبات الأمن.

كما أظهر مقطع آخر تنفيذ فرضية القبض على مجموعة إرهابية متحصنة داخل مبنى، واستخدمت في التمرين مروحية نفذت عملية إنزال لرجال الاقتحام السريع فوق المبنى الذي كان محاصراً لمنع هروب الإرهابيين.وفق “أخبار 24”.

وانطلق التمرين في 26 مارس الماضي بمشاركة 13 قطاعاً أمنياً، بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها الأمنية في مواجهة الإرهاب والأزمات والمواقف الطارئة بكفاءة عالية.

 

شاهد.. مطاردة مثيرة وإنزال جوي ينتهيان بالقبض على مجموعة إرهابية في فرضية ضمن “وطن 89”

أخبار محلية
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