عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بالرياض، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وتم خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
كان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل الرئيس “ويدودو”، اليوم، وأقام مأدبة غداء تكريما له وللوفد المرافق، بحضور عدد من الأمراء وكبار المسؤولين، وأعضاء الوفد الإندونيسي.
يُذكر أن رئيس جمهورية إندونيسيا قد وصل إلى الرياض اليوم الأحد، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق.
وفق “أخبار 24”.