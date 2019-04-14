كرّم رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري عدداً من شهداء الوطن والمصابين، بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وميدالية التقدير العسكري، ونوط الشرف.
وأكد رئيس الحرس الملكي تقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تضحيات شهداء الوطن والمصابين، من جميع القطاعات العسكرية والحرس الملكي، مشيراً إلى أنهم افتدوا وطنهم بأرواحهم ودمائهم الطاهرة، وقدموا حب الدين والوطن على حب أنفسهم.
وقال خلال الحفل الذي حضره قادة وضباط رئاسة الحرس الملكي، إن هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها تهتم بتخليد ذكرى الشهداء والمصابين بأروع الصور الإنسانية التي ترفع من معنويات أسرهم وتكفل لهم الحياة الكريمة في المجتمع.
وشمل التكريم كلا من الشهيد الرقيب حماد علي الميموني، والشهيد الجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي، والعريف المتقاعد طامي بن علي شامي، والعريف المتقاعد أحمد بن صالح القرني بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ونوط الشرف، كما تم تكريم وكيل الرقيب عبدالله بن هندي السبيعي بمنحه ميدالية التقدير العسكري من الدرجة الثالثة، ونوط الشرف.
وفق “أخبار 24”.