أعلنت وزارة العدل عن البدء في توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض، وذلك انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وحفظاً لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع توثيق الجلسات القضائية في مرحلته الأولى، والتي ستمتد إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية رقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك في سياق حوكمة واضحة تستهدف تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع المرافق العدلية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قد أكّد أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما يدور في الجلسة ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
وزارة العدل تبدأ في توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحاكم ابتداءً من المحكمة الجزائية بالرياض pic.twitter.com/VX1L2IC5aA
— وزارة العدل (@MojKsa) ١٤ أبريل ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.