نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العدل” تبدأ توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحاكم
14/04/2019   2:15 م

“العدل” تبدأ توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحاكم

+ = -
859

أعلنت وزارة العدل عن البدء في توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض، وذلك انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وحفظاً لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.

تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع توثيق الجلسات القضائية في مرحلته الأولى، والتي ستمتد إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية رقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك في سياق حوكمة واضحة تستهدف تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع المرافق العدلية.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قد أكّد أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما يدور في ال ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.وفق “أخبار 24”.

 

“العدل” تبدأ توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحاكم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885038106.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.