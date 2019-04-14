رحلة بحرية تجهز الهلال للموقعة العربية

يختتم فريق الهلال مساء اليوم، تحضيراته لمواجهة الأهلي غداً الاثنين في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية أبطال الدوري، حيث يؤدي مرانه الأخير على استاد الملك عبد الله الدولي «الجوهرة المشعة».
وكانت إدارة الهلال نظمت أمس رحلة بحرية على شواطئ جدة للاعبي الفريق بعد تغلبه على نظيره الأهلي أمس 1- 0 ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وظهر لاعبو الفريق وهم يستمتعون بالأجواء البحرية التي تخللتها مأدبة غداء في منزل رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل.
وفي شأن آخر شرعت الإدارة القانونية بالنادي في إعداد الملف المتعلق بقضية الاحتجاج على تسجيل اللاعبين الهواة خارج فترتي التسجيل حيث سيتم إرساله هذا الأسبوع لمركز التحكيم الرياضي مرفقا معه رد الجهة المختصة بالفيفا والذي يدعم موقفها في عدم نظامية الإجراء ومخالفته للوائح وأنظمة الفيفا الملزمة.وفق “الشرق الأوسط”.