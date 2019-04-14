تغريدات مؤثرة لياسر القحطاني في الذكرى الأولى لاعتزاله الملاعب

نشر لاعب الأخضر السعودي ونادي الهلال السابق ياسر القحطاني، اليوم (الأحد)، سلسلة تغريدات مؤثرة على حسابه بموقع “تويتر”، بمناسبة مرور عام على اعتزاله المستطيل الأخضر.
وقال القحطاني: “مرّت سنة.. ولازلت أذكر آخر خطوة لي في الملعب… كانت تلك أثقل خطوة وأوجعها على القلب.. لم يكن من السهل أن تترك سنوات من عمرك وعرقك وفرحك ودموعك بهذه السهولة”.
وأوضح أن الاعتزال كان قراراً صعباً بالنسبة له، وأنه كان يسمع أن الاعتزال يحتاج لشجاعة أشبه بتسديد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة تؤهل الفريق لأهم بطولة، مشيراً إلى أنه استمع أخيراً لما يراه قلبه واعتزل اللعب.
وأضاف: “كنت في السابق أسمع هدير (الموج الازرق جاكم).. ولم يدر بخلدي أنني سأصعد للمدرجات وأرى الموج الأزرق من الأعلى وأردد بأعلى صوتي.. مازلت مبتلاً بالموج وأنا الجالس في الأعلى وسأظل للأبد مبتلًا به”. وفق “أخبار 24”.
وكتب القحطاني: “ولازال العقل اللاواعي يأخذني أحيانا لأسوار النادي حتى إذا وصلت هناك تذكرت.. من يقضي شطرًا من عمره عاشقًا لمكان وكيان يحتاج لأضعافه لينسى، لا أريد النسيان.. وهل يُنسى الهلال؟”.
وزاد: “ماذا يعني أن تخرج من أعظم كيان، وأن يخفض صوتك الذي طالما ملأه صراخًا وحبًّا؟..كيف ستقنع جسمك الذي اعتاد أن يأخذ دفأه من اللون الأزرق أن يعتاد ولو قليلاً على بقية الألوان.
يذكر أن القحطاني الذي لعب في صفوف الهلال 13 موسماً، أعلن في 13 إبريل 2018، اعتزاله لعب كرة القدم، بعدما توج مع الفريق الأزرق بالعديد من البطولات، كما خاض 100 مباراة دولية مع الأخضر وشارك في كأس العالم 2006 وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2007.
مرّت سنة..
ولازلت أذكر آخر خطوة لي في الملعب… كانت تلك أثقل خطوة وأوجعها على القلب.. لم يكن من السهل أن تترك سنوات من عمرك وعرقك وفرحك ودموعك بهذه السهولة