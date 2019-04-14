حدد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، موعداً للصرف للمستفيدين من برنامج حافز البحث عن عمل، وبرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل.
وأوضح أنه تم اعتماد هذا اليوم بدلاً من التاريخ الهجري الحالي، على أن يتم صرف أولى الدفعات الشهرية بالموعد الجديد عن شهر أبريل الحالي في اليوم الخامس من مايو المقبل.
وبيَّن “هدف” أن تغيير موعد الصرف للمستفيدين، يأتي تماشياً مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والاعانات والمعاشات الحكومية.
وأكد عدم تأثر عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين بتغير موعد الصرف، طالما أن شروط الأهلية لازالت متوفرة لديهم.
وفق “أخبار 24”.