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أخبار محلية > فيديو نادر للملك عبدالعزيز أثناء استقباله الرئيس المصري الراحل محمد نجيب قبل 66 عاما
14/04/2019   2:03 م

فيديو نادر للملك عبدالعزيز أثناء استقباله الرئيس المصري الراحل محمد نجيب قبل 66 عاما

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نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، مقطعا وثائقيا نادرا، للمؤسس الملك عبدالعزيز، أثناء استقباله للرئيس المصري الراحل محمد نجيب في الطائف.

وأظهر المقطع الذي تم التقاطه في ذي الحجة 1372 هـ الموافق 1953م، الركب الملكي وهو يدخل إلى قصر الضيافة بالطائف، وكان في استقبال نجيب عند مدخل القصر الأمير فيصل بن عبدالعزيز.

وأوضح الفيديو عقد اجتماع بين الملك المؤسس والرئيس نجيب، تبادلا خلاله حديثا مطولا، بحضور عدد من المسؤولين بالمملكة وقادة الثورة المصرية آنذاك.حسب “أخبار 24”.

فيديو نادر للملك عبدالعزيز أثناء استقباله الرئيس المصري الراحل محمد نجيب قبل 66 عاما

أخبار محلية
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