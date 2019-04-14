بالفيديو.. طولها يضاهي ملعب كرة قدم.. أضخم طائرة في العالم تنفذ رحلتها الأولى بنجاح

انطلقت أضخم طائرة بالعالم، في أول رحلة تجريبية لها من قاعدة موهافي الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس (السبت)، حيث حلقت لمدة ساعتين ونصف بسرعتها القصوى التي تصل إلى 189 ميلاً في الساعة، وهبطت بأمان.
ويبلغ وزن الطائرة 226 طناً، وتصل المسافة بين طرفي جناحيها 117 مترا (أكبر من طول ملعب كرة قدم أمريكي)، وهي مصممة لإطلاق الصواريخ إلى مداراتها، من الجو، وصُممت لتحلق على ارتفاع 35 ألف قدم بجسمها المزدوج.
وأوضح الطيار الذي قاد الطائرة “إيفان توماس” إن الرحلة التجريبية كانت سلسة، وسارت على النحو الذي كانوا يتوقعونه خلال المرحلة الأولى من التجريب.
ويأتي إطلاق رحلة الطائرة بعد 6 أشهر فقط من وفاة “بول ألين” مؤسس شركة “ستراتولونش” التي انتجت الطائرة، وهو شريك مؤسس لشركة “مايكروسوفت” مع “بيل جيتس”، حيث توفي في أكتوبر 2018.
وفق “أخبار 24”.