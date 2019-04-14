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أخبار محلية > إعادة محاكمة حـارقي سيارة “سلمى البركاتي” بعد رفض “الاستئناف” تبرئتهم
14/04/2019   8:28 ص

إعادة محاكمة حـارقي سيارة “سلمى البركاتي” بعد رفض “الاستئناف” تبرئتهم

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ذكرت مصادر أن محكمة الاستئناف رفضت حكم البراءة بحق الأشخاص الذين أحـرقوا سيارة المواطنة سلمى البركاتي أمام منزلها بمحافظة الجموم قبل عدة أشهر؛ حيث أعادت الحكم مذيلاً ببعض الملاحظات، طالبة النظر في القضية مجدداً.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن أبرز ملاحظات الاستئناف عدم قناعتها بحكم البراءة، مبينة أن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة ستعيد محاكمة المتهمين اليوم (الأحد)، وتعيد النظر في الدعوى المقدمة من سلمى البركاتي.

وأشارت إلى أن محامي المدعية لا يزال متمسكاً بالمطالب السابقة التي تقدموا بها، والتي تضمنت دفع تعويض مالي يقدر بمليون ريال.

إعادة محاكمة حـارقي سيارة “سلمى البركاتي” بعد رفض “الاستئناف” تبرئتهم

أخبار محلية
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