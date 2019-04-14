بالفيديو.. “المغامسي” يوضح حكم تناول اللحوم في الدول غير الإسلامية

علّق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الدكتور صالح المغامسي، على حكم تناول اللحوم في الدول غير الإسلامية، وإذا ما كان بالإمكان تناولها دون التأكد من طريقة ذبحها.
وقال المغامسي في لقائه ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، إن الله تعالى يقول: “وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم”، فطعام اليهود والنصارى حلٌ ولا حاجة للسؤال عن التفاصيل، ويتجنب المسلم فقط ما حرّم عليه عيناً كالخمر ولحم الخنزير.
وأضاف في رده على متصلة بينت أنها لا تتناول إلا الخضراوات أثناء سفرها لأمريكا، أن بإمكانها أن تأكل اللحوم غير المحرمة دون أن تسأل عنها، وتسمِّي بالله لتبرأ الذمة بمجرد ذكر اسم الله تعالى على الطعام. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه لو كان هناك مطعم صاحبه يدين بدين آخر غير اليهودية والنصرانية كديانة وثنية مثلاً، فلا يجوز الأكل من لحومهم؛ لأن ذبائحهم ليست حلالاً للمسلمين.
حكم أكل اللحوم في الدول غير الإسلامية#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/3cnUKTxvfg
— MBC1 (@mbc1) April 13, 2019