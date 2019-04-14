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اخبار رياضية > بالفيديو.. ماجد عبدالله: أحمد موسى لم يقدم المرجو منه.. ولا ما يوازي قيمة عقده
14/04/2019   8:28 ص

بالفيديو.. ماجد عبدالله: أحمد موسى لم يقدم المرجو منه.. ولا ما يوازي قيمة عقده

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علق ماجد عبدالله، لاعب وهداف نادي النصر سابقاً، على أداء اللاعب أحمد موسى مع الفريق النصراوي، قائلاً: “ما يقدمه اللاعب حتى الآن لا يوازي قيمة عقده”.

وأشار عبدالله عبر برنامج “الوقت الأصلي”، على قناة “SBC”، إلى أن موسى ظهر في كأس العالم بشكل ممتاز، وفي بداية الدوري لعب بشكل جيد نوعاً ما، غير أنه في أغلب مبارياته كان بعيدًا عن مستواه، ولم يقدم الشيء المرجو منه.

وأبدى استغرابه من الأداء الذي يظهر به موسى في مبارياته أمام النصر، مضيفاً: “هل هذا هو أحمد موسى الذي كنا نراه قبل مجيئه للنصر، أم تغير، أم هو شبيه له”.وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. ماجد عبدالله: أحمد موسى لم يقدم المرجو منه.. ولا ما يوازي قيمة عقده

اخبار رياضية
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