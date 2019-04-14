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أخبار محلية > الإمارات ترحب بتسلم “البرهان” رئاسة المجلس العسكري السوداني.. وتؤكد دعمها لخطواته
14/04/2019   8:25 ص

الإمارات ترحب بتسلم “البرهان” رئاسة المجلس العسكري السوداني.. وتؤكد دعمها لخطواته

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رحّب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني، موجهاً بالتواصل مع المجلس الجديد ومساندة الشعب السوداني.

وأعربت دولة الإمارات عن ثقتها في مواجهة الشعب السودانى وجيشه الوطني للتحديات التي تواجههم، مؤكدة دعمها وتأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان؛ للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، اهتمام دولة الإٌمارات بالتطورات التى يمر بها الشعب السودانى، متمنية أن تحافظ جميع القوى السياسية والشعبية والمهنية والمؤسسة العسكرية، على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة، وضمان مستقبل أفضل لأبناء السودان الشقيق والحفاظ على الوحدة الوطنية.وفق “أخبار 24”.

الإمارات ترحب بتسلم “البرهان” رئاسة المجلس العسكري السوداني.. وتؤكد دعمها لخطواته

أخبار محلية
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